Striscia la Notizia, Fiorello: "Chiedo scusa", l'annuncio è un disastro

Tapiro d'oro per Fiorello. Valerio Staffelli lo ha raggiunto per consegnarglielo di persona, come si vedrà nel servizio di Striscia la notizia in onda questa sera su Canale 5. Lo showman siciliano ha vinto questo premio per aver rivelato in diretta che Nina Zilli è incinta. Spoiler che non è stato preso benissimo dalla cantante. "Sapevo della gravidanza di Nina Zilli prima ancora che lei fosse effettivamente incinta - ha spiegato Fiorello - perché me lo aveva detto Danti il giorno prima di metterla incinta. Ma non ho parlato. Poi è arrivato Fabrizio Biggio: il responsabile è lui".

"Scherzi a parte - ha continuato lo showman - ne approfittiamo per chiedere scusa a Nina, ma non era affatto arrabbiata...". Un vero e proprio chiarimento, il suo. Poi, per dimostrare la verità delle sue parole, ha provato a telefonare alla cantante. Peccato che sia partita per sbaglio una telefonata ad Alessia Marcuzzi: "A questo punto ne approfitto per dire che Alessia Marcuzzi è incinta", ha scherzato Fiorello, che poi ha aggiunto: "Siccome oltre alla gravidanza di Nina abbiamo anche spoilerato il numero di cellulare di Alessia, vorrei ricevere un doppio Tapiro. Così recupero Belen".

Lo showman, con quello di oggi, arriva a quota 26 Tapiri. Ed è secondo nella classifica dei più attapirati di sempre dopo la Rodriguez, che è a 31. Approfittando di un clima da spoiler, Staffelli ha chiesto a Fiorello di rivelargli se andrà a Sanremo. Ma a rispondere è stato Biggio, comico dei Soliti Idioti: "Staremo qui, belli belli. E da qui qualcosa faremo...".