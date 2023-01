Boomerissima, Marcuzzi e Facchinetti: gelo in studio

Francesco Fredella 11 gennaio 2023 a

A parte una lite, abbastanza forte, tra la Gerini e Zorzi, sembra che il nuovo programma di Alessia Marcuzzi sia iniziato con il botto. Boomerissima, che segna la rinascita televisiva in Rai della conduttrice, vede tra gli ospiti anche l’onnipresente Francesco Facchinetti. Lui, cantante, figlio d’arte, deejay e talent scout, è stato legato a lungo alla Marcuzzi: i due hanno una figlia che si chiama Mia. Poi la fine della loro storia nel 2012, ma i rapporti sono rimasti buoni. Facchinetti, in studio, si lascia andare a un fuoriprogramma. E dice: “Ricordi cosa abbiamo fatto la prima volta che ci siamo visti?”. La Marcuzzi non ricorda. Gelo totale. A cosa si riferisce Facchinetti?

La vera novità di tutta la puntata è legata al fatto che Alessia Marcuzzi finalmente - dopo un anno e mezzo di pausa dall’addio a Mediaset - ha potuto riabbracciare il pubblico, che è letteralmente impazzito per lei. Alessia è amatissima. I suoi programmi hanno segnato la storia della televisione italiana: dai suoi esordi a Le Iene.

Grandi ospiti e vecchi amici. La prima puntata di Boomerissa inizia bene e, da rumors, pare che sia piaciuta la prima puntata nelle stanze dei bottoni di viale Mazzini. In studio su Rai2 sono arrivati Claudia Gerini, Sabrina Salerno, ma anche Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. E poi l’assist di Fiorello che a Viva Radio 2 ha fatto una gaffe dando il numero della conduttrice in diretta. Il risultato? Migliaia e migliaia di messaggi. “Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero…”, ha ammesso Fiorello.