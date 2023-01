"Sono stata tradita, così...". Veronica Ursida sconvolge Giletti

16 gennaio 2023 a

La vendetta in musica di Shakira nei confronti dell'ex marito Gerard Piquè, ex difensore del Barcellona, ha fatto il giro del mondo. Molte donne hanno apprezzato il coraggio e l'orgoglio della superstar colombiana, che ha tirato in ballo la giovane rivale in amore, sfottendo l'ex: "Hai scambiato un Rolex con un Casio, una Ferrari con una Twingo".

Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, anche l'influencer Veronica Ursida interviene sul caso di cronaca rosa che sta monopolizzando gli ultimi giorni: "noi donne tradite, davanti a una canzone del genere, l'abbiamo pensata tutte, fantastica, bravissima, ci ha tolto le parole di bocca". "Abbia pazienza - la interrompe uno sconcertato Giletti -, lei ha fatto un lapsus. Siamo vicini alla chiusura, mi spiace ma sarebbe da affrontare questa cosa. Lei ha detto: 'Noi donne tradite'. Ma l'ha detto in senso metaforico o...".





"No no, io sono stata tradita nella mia vita", confessa la bellissima ospite. E il padrone di casa trasecola: "Anche lei?". "Quando mi hanno tradita ho pensato: mi hanno tradito con un Casio, una Twingo... Qualcosa del genere. Quindi noi donne tradite... Bene, vi meritate questo. Forza Shakira". E scatta l'applauso del pubblico in studio.