Pomeriggio 5, la D'Urso si sfoga: "Lollobrigida? Ecco la cosa più orrenda"

“La cosa più orrenda, veramente spiacevole, è quello che è accaduto": Barbara D'Urso ha parlato di Gina Lollobrigida, di cui ieri ci sono stati i funerali, nel corso del suo popolare programma, Pomeriggio 5. La conduttrice ha fatto riferimento al fatto che alle esequie ci fossero non solo il figlio e il nipote dell'amata attrice, oltre a tutti i suoi amici, ma anche Francisco Javier Rigau, per il quale la Lollobrigida non ha mai speso parole carine. "Ci sono queste fazioni - ha detto la D'Urso -. Immaginate oggi la gente che ha amato Gina, che era una donna stupenda, dolce, carina e semplice… Da una parte il figlio, il nipote e Rigau, contestato dalla folla, dall’altra l’avvocato e Piazzolla… Tutti quanti in guerra tra di loro”.

Secondo la conduttrice di Pomeriggio 5, insomma, non è stato bello da vedere. E anche gli ospiti in studio non hanno potuto far altro che convenire con lei. Successivamente la D'Urso non ha nascosto di essere rimasta allibita anche per il fatto che i candidati eredi al patrimonio di Gina Lollobrigida non abbiano avuto la sensibilità di aspettare almeno il funerale per farsi la guerra: "Dico proprio da donna del popolo, come mi piace essere definita perché lo sono, tutta questa storia delle guerre legate all’eredità… Sarebbe stato meglio iniziasse magari domani, dopo il funerale della povera Gina. Dal primo giorno sono scoppiate queste polemiche”.

Poco dopo la presentatrice ha dato la parola a Sara Manfuso, in collegamento da casa sua, che ha detto: "Purtroppo la fame di popolarità che ha mostrato Rigau, oltre ai suoi interessi economici, ha fatto sì che passasse completamente sopra le volontà di Gina. Ma fa male che il figlio e il nipote non l’abbiano protetta. Fa venire la pelle d’oca”.