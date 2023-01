Soumahoro, sospetto sul mutuo: "Nella stessa banca..."

21 gennaio 2023 a

Striscia la notizia non molla sul caso di Aboubakar Soumahoro. E questa sera 20 gennaio, il tg satirico di Canale 5 ha mandato in onda un nuovo servizio di Pinuccio che è tornato a occuparsi dell’ex sindacalista - eletto con Verdi-Sinistra italiana poi passato al gruppo misto dopo lo scandalo che ha travolto la moglie e la suocera - e in particolare dei dubbi sorti sul mutuo ottenuto dall’onorevole per comprarsi casa, 270mila euro erogati a fronte di un reddito lordo piuttosto esiguo.

Soumahoro, il reddito da "povero" è un caso. Bomba politica: "Come si paga il villino?

Soumahoro aveva spiegato che per l’acquisto della casa a Roma, costata 360mila euro nel 2022, aveva dato un anticipo di 90mila euro, mentre i restanti 270mila li aveva ottenuti con un mutuo concesso dalla banca sulla base delle garanzie relative alle sue dichiarazioni dei redditi: circa 9mila euro quella presentata nel 2022, circa 24mila quella dell’anno precedente. Ma come ha fatto una banca a concedere un mutuo a fronte di una dichiarazione dei redditi così bassa? L’inviato del tg satirico, rogito alla mano, ha scoperto però una strategica coincidenza: la filiale della banca che ha erogato il mutuo, rivela Striscia, è la stessa dove arrivavano i soldi delle raccolte fondi veicolate dalla piattaforma GoFundMe, ovvero quelli che anziché andare alla Lega Braccianti finivano direttamente sul conto corrente personale di Aboubakar Soumahoro.