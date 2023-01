Pomeriggio 5, "tentato suicidio": gelo in studio dalla D'Urso

21 gennaio 2023 a

Riavvolgere il nastro fino a ieri, venerdì 20 gennaio, l'ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Gran parte della trasmissione è stata dedicata a Gina Lollobrigida e alle polemiche sull'eredità che si sono nuovamente scatenate dopo la sua morte.

Nel dettaglio, si parla molto della lotta tra il figlio, il nipote e l'ex marito dell'attrice contro Andrea Piazzolla, finito in tribunale con l'accusa di circonvenzione di incapace. E la D'Urso, parlando proprio di Piazzolla, ha ricordato alcune sue inquietanti parole, pronunciate anni fa quando fu ospite di Live-Non è la D'Urso, la trasmissione che Carmelita all'epoca conduceva la domenica sera.

"In una delle varie volte in cui è venuto ospite, ecco una di quelle volte in cui Gina è venuta insieme a Piazzolla... proprio quest’ultimo ha parlato di suicidio. Non so se ve lo ricordate", ricorda la conduttrice. E dopo aver ricordato queste parole, la D'Urso ha proposto una clip in cui la Lollobrigida si scagliava contro suo figlio, dunque le parole di Piazzolla, una confessione: "Arrivare a togliersi la vita per Gina è perché è arrivata ad un’età in cui non è giusto quello che le stanno facendo", affermava.

"È una cosa terribile". Lo sfogo durissimo di Barbara D'Urso in diretta

Al rientro in studio, gli ospiti erano visibilmente turbati, così come era turbata Barbara D'Urso. Sempre nel corso della trasmissione, è intervenuto il cardiologo della Lollo, il quale ha confermato come lei non voleva lasciare nulla in eredità al figlio: "Mi ha detto chiaramente che avrebbe voluto vendere qualsiasi cosa piuttosto che lasciargli una lira. Me l’ha detto ben due volte", ha spiegato il cardiologo.