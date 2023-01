Verissimo, "magari mette incinta un'altra": Silvia Toffanin sconvolta

21 gennaio 2023 a

Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. Sbocciata a Uomini e Donne, la coppia è in attesa del terzo figlio (il quarto per Beatrice, avuto da una relazione precedente). I due si sono raccontati tra gioie e sorrisi, dichiarando che l’arrivo della bimba è atteso per aprile: il nome non è ancora stato scelto e non lo sarà finché non sarà nata.

Ovviamente si è parlato molto anche di come è nata e si è sviluppata la storia d’amore di Valli e Fantini. “Se avevo capito che sarebbe diventata la madre dei miei figli? Non subito, ci ho messo un po’ a fidarmi”, ha ammesso al modello. “Era un po’ diffidente”, ha aggiunto la moglie. “Sì, però poi da cosa è nata cosa - ha sottolineato Fantini - era una cosa nuova e le cose nuove spaventano”. “Allora possiamo fare anche il quinto figlio?”, ha esclamato Valli.

“No, no…”, si è affrettato a dire il marito, anche perché ancora deve nascere la bimba. “Il luogo del concepimento è stato sempre Ibiza”, ha ricordato la Toffanin provocando la battuta di Valli: “Sì, sempre Ibiza, l’isola magica. Mi ha detto Marco: ‘Non ci torno più con te, vado da solo’. No, che magari metti incinta un’altra”. “No!”, ha esclamato nuovamente il marito, strappando un sorriso alla conduttrice.