Panatta: "Quando stavo con lei...", confessione privatissima su Loredana Bertè

A cuore aperto. A conferssarsi è Adriano Panatta, icona e leggenda del tennis italiano, uno che di natura non è particolarmente incline a parlare di sé stesso. Ma una volta che ci si trova in studio da Silvia Toffanin a Verissimo, oggettivamente, è difficile sottrarsi alla possibilità di raccontarsi. E questo, puntualmente, è accaduto nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 21 gennaio.

Per la prima volta ospite di Verissimo, Panatta si è sbottonato anche con la storia d'amore vissuta molti anni fa con Loredana Bertè, l'iconica cantante che oggi anima il programma di Rai 2, The Voice Senior. Parlando della loro relazione, Panatta ricorda: "Eravamo due creature, due ragazzini di 23 anni. Siamo stati insieme un anno e le voglio ancora molto bene. È una persona perbene", rimarca come a volerla difendere dalle critiche che ogni tanto finiscono per colpirla.

E ancora, riprende l'ex tennista: "Loredana Bertè è una delle ragazze più buone che abbia mai conosciuto", ha confidato alla Toffanin. "Ci siamo visti qualche volta, una delle ultime è stata in una trasmissione televisiva, e io anche in quella occasione l'ho presa in giro, proprio come facevo quando eravamo ragazzi e stavamo insieme", ha concluso Adriano Panatta sfogliando l'album dei ricordi che lo legano a Loredana Bertè.