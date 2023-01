Brambilla: "Vai, vai! Ma vaff!", strepitoso sfogo contro mister reddito M5s

23 gennaio 2023 a

a

a

Dà buca al ristoratore che gli ha offerto un posto di lavoro da 1.200 euro al mese. Quindi, non pago, Pietro Salamone non si presenta davanti alle telecamere di L'aria che tira, che gli avevano organizzato l'incontro. L'uomo, palermitano, percepisce il reddito di cittadinanza da 1.200 euro. Un fatto che fa alzare le mani a Myrta Merlino. "Ho sempre difeso il Sud dallo stereotipo di chi dice che i meridionali non hanno voglia di lavorare, ma questa volta sono in difficoltà. L'avevamo anche invitato per darci la sua versione dei fatti, ma si è defilato all'ultimo".

Poi Pietro, un po' a sorpresa, telefona in diretta. E la sua spiegazione lascia tutti perplessi, se non allibiti. "Non ti sei nemmeno presentato...", lo redarguisce la Merlino. "Io non sono andato perché immaginavo che l'imprenditore avrebbe detto tutt'altro rispetto a quello che aveva detto". Insomma, con l'assegno da reddito in tasca ci si può permettere anche di scansare una (molto) eventuale fregatura.





L'uomo aveva detto di non essere del mestiere e aveva lasciato andare al colloquio un altro ragazzo, Salvo. "Ma se hai bisogno di lavorare, ci vai - ribatte la Merlino -. Poi ti può capitare una brutta esperienza ma la fai...". "Sa qual è il problema? Non cercava solo un lavapiatti, cercava un lavapiatti, cameriere, aiuto-cuoco".

All'imprenditore brianzolo Gian Luca Brambilla parte un vaffa plateale in diretta. E in collegamento urla: "Ma vai! Vai! Vai apposta, così impari tre lavori anziché uno! Lo metti nel curriculum". "Non ho bisogno di mettere niente le curriculum, sono abbastanza qualificato. Il mio mestiere è un altro", ribatte Pietro. E Brambilla esplode: "Ma sei disoccupato! Hai bisogno di lavorare. Vai a lavorare e accetti quello che ti viene offerto. Hai la puzza sotto il naso. E' un atteggiamento indegno".