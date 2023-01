Striscia la Notizia, Soumahoro nei guai? "Raccolta sospesa", la scoperta

23 gennaio 2023 a

Nuova puntata, nuova inchiesta. Striscia la Notizia torna a occuparsi di Aboubakar Soumahoro. Nella puntata di lunedì 23 gennaio la trasmissione di Canale 5 cerca di far luce sulle raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti del deputato e veicolate dalla piattaforma GoFundMe. L'ex esponente di Verdi-Sinistra italiana, nel dossier difensivo (lo stesso in cui ha tentato di rispondere ai dubbi sollevati dal tg satirico) ha ammesso che GoFundMe non ha evidenziato irregolarità nella ricezione dei fondi e nella distribuzione dei beni.

Eppure, come mostrato da Pinuccio, non è proprio così. GoFundMe, rivela l'inviato di Antonio Ricci, ha sospeso le raccolte e rimborsato le donazioni recenti con due anni di ritardo, e lo ha fatto solo qualche giorno fa, dopo che è andato in onda il servizio di Striscia in cui è stato dimostrato (con una donazione fatta da Striscia) che la piattaforma accettava ancora soldi nonostante le manifestazioni per cui venivano raccolti si fossero svolte due anni prima.

Da qui alcune domande: "Come sono stati spesi i fondi raccolti per la pandemia? E perché in alcune città tipo Pescara gli aiuti promessi non sono mai arrivati?", chiede Pinuccio. E ancora: "A chi sono stati consegnati i regali della raccolta di Natale 2021 destinati ai bambini di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone (dove non ci sono bambini)?", "Come mai il rimpatrio della stessa salma è stato utilizzato come giustificativo di due raccolte diverse?". Insomma, qualcosa ancora non torna.