Fiorello gela Diaco: "Mi spiace non posso"

La mina vagante Fiorello, incurante dei riti "aziendalisti" di mamma Rai, affonda anche il povero Pierluigi Diaco che ha un merito: prenderla bene, con ironia. Il conduttore di Viva Rai 2, autentico mattatore in radio e in tv, al mattino e alla sera, spedisce un video-messaggio al collega per il suo Bella Ma', il programma di interviste che va in onda su Rai 2 alle 15.25 alle 17. "Ciao Diaco, io vi seguo quando posso il pomeriggio, perché siete all'orario della pennica", ironizza il presentatore siciliano. Il dubbio è: Fiorello non segue sempre Diaco perché in quell'ora fa la pennica oppure segue Diaco perché concilia la pennica? Nel dubbio, Diaco se la ride.

"Ti avrei mandato un video di saluti, di cose carine - prosegue Fiorello, a valanga -. Ti avrei detto: 'Ciao Pierluigi, tutto bene? Il programma è fighissimo'. Ma non posso, perché se faccio il video per la tua trasmissione poi me lo chiedono gli altri amici. Sono tutti amici, quindi video niente. Chiedimi quello che vuoi, un'altra cosa, ma il video non te lo posso mandare, mi dispiace!".

Commossa e grata la reazione di Diaco: "Non so come ringraziarti, mi emoziono. Fiorello - riconosce ancora il padrone di casa, rivolto ai telespettatori - è il numero uno della televisione italiana". Difficile dargli torto, visti i risultati strabilianti di share del suo spettacolo mattutino, capace di rubare telespettatori addirittura a Rai 1. Un bel corto circuito che aveva creato più di qualche imbarazzo a viale Mazzini. Ma chi c'è dietro il video? Domenico Restuccia, alias Dottor Web, che confessa di aver incontrato Fiore dopo il suo show e di avergli "strappato" il filmatino. Un gentile cadeau per Diaco.