The Voice Senior salta, la nota ufficiale: la dura reazione della Clerici

Salta la prossima puntata di The Voice Senior su Rai 1. La trasmissione condotta da Antonella Clerici ha confermato in forma ufficiale che venerdì 27 gennaio non andrà in onda come di consueto. L’appuntamento con il talent, quindi, è semplicemente spostato: gli spettatori potranno vedere una nuova puntata del programma direttamente la prossima settimana, mercoledì 1 febbraio, come sempre alle ore 21:25 su Rai 1.

Da sottolineare, comunque, che i risultati di share che la trasmissione sta continuando a regalare alla prima rete sono piuttosto soddisfacenti. Il programma, insomma, funziona. Il motivo dietro allo spostamento di The Voice Senior, ad ogni modo, è noto: nella stessa serata andrà in onda su Rai 1 l'importante appuntamento di Fabio Fazio con Binario 21, il toccante ricordo delle vittime della Shoah in occasione della Giornata Internazionale della Memoria.

La Rai, dunque, ha deciso anche per quest’occasione di dare ampio spazio al racconto degli orrori dei campi di sterminio nazisti, con Liliana Segre come ospite speciale. Tuttavia, c'è chi dice che si sarebbero potute conciliare le esigenze di Fazio e Clerici trasmettendo i due programmi su reti distinte. Nel frattempo non mancano delle frecciatine da parte della Clerici durante l'altro suo programma Rai, È sempre mezzogiorno. Sono state diverse, nei giorni scorsi, le occasioni in cui la presentatrice si è lamentata della scarsa promozione fatta al suo programma serale. Su Davide Maggio, inoltre, è apparsa l’indiscrezione secondo cui la Clerici non avrebbe gradito affatto questa variazione last minute.