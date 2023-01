Mollica torna in tv da Fiorello: il dramma della malattia

27 gennaio 2023 a

a

a

L'emozionante incontro tra Fiorello e Vincenzo Mollica è uno dei momenti più belli della fin qui trionfale stagione di Via Rai 2, il programma mattutino condotto praticamente in strada dallo showman siciliano. Amici ormai da 30 anni, Fiore e lo storico ex inviato del Tg1 al Festival di Sanremo si sono riabbracciati celebrando il più che gradito ritorno in tv del giornalista.

Fiorello urla? Cacciato dalla strada: una scena clamorosa su Rai 2

Mollica da anni è gravemente malato e le sue condizioni di salute lo hanno di fatto costretto alla pensione. Intervistato dal Corriere della Sera, ha ammesso di essere ormai del tutto cieco: "Non vedo più, ma so immaginare…". A soli 70 anni, deve fare anche i conti con il morbo di Parkinson, diabete e glaucoma, eppure la sua proverbiale bonomia non è mai venuta meno: "Sono amici non graditi, ma cerco di andarci d’accordo ogni giorno mettendo davanti a me la speranza e l’ironia…"

La stima per Fiorello, se possibile, è cresciuta ancora di più: "E’ una persona speciale. Vorrei che i miei 70 anni fossero allegri come i suoi programmi". Le celebrazioni però saranno esclusivamente private: "Festeggerò in famiglia, con Rosemarie e mia figlia Caterina, che sono la festa migliore che mi potesse capitare…". Le prime del grande cinema internazionale, le interviste esclusive ai più grandi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano e mondiale, i dietro le quinte dell'Ariston appartengono ormai al passato. "Adesso sto concludendo un nuovo apprendistato: quello per trasformare l’arte di non vedere in qualcosa che si può immaginare…",