Carlo Conti, pronto a lasciare la Rai? "Dove può andare"

Carlo Conti sarebbe pronto a lasciare la Rai? Secondo l'indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo Tv, da diversi anni a questa parte ci sarebbe sempre meno spazio per lui. Mentre Amadeus sarebbe diventato il re indiscusso della rete, grazie al successo enorme dei suoi Festival di Sanremo. Qui allora entrerebbe in gioco Mediaset, che a quanto pare corteggerebbe Conti da anni, sempre secondo quanto riportato dal magazine.

Lo stesso Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, non avrebbe mai fatto mistero della stima che prova nei confronti del conduttore. Secondo una voce che gira nei corridoi di Viale Mazzini, Conti starebbe “valutando delle alternative” alla Rai. Dopo una carriera piena di programmi nella tv di Stato, tra cui svariati Festival di Sanremo, Tale e Quale Show, Tali e Quali, I migliori anni, pare che ora il conduttore toscano abbia voglia di cambiare aria e di andare a mettersi in gioco da qualche altra parte.

Se la notizie fosse vera, verrebbe da chiedersi che tipo di programma potrebbero offrirgli a Mediaset, dove già ci sono due pezzi da novanta della tv come Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Per questo, però, bisogna attendere. Per il momento, comunque, si tratta solo di indiscrezioni. Nulla di certo, nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati.