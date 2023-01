Ballando con le Stelle, "Iva Zanicchi irriconoscibile": chi la massacra

29 gennaio 2023 a

Iva Zanicchi continua a far discutere. La cantante, dopo le polemiche per Ballando con le stelle è stata messa nel mirino da Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo.La Zanicchi era stata criticata per le sue barzellette ritenute volgari e fuori luogo nello show della Carlucci. La voce più critica nei suoi confronti è stata quella di Selvaggia Lucarelli che di fatto ha continuamente punzecchiato la cantante per tutta la durata del programma. Ora una fan della Zanicchi chiede se forse non si sia esagerato con le critiche alla Zanicchi. Ma Cecchi Paone su Nuovo non usa giri di parole e afferma che "la maggioranza di chi la segue da sempre non ritrova più in lei, quando fa così, l’indimenticabile conduttrice di Ok, il prezzo è giusto! O l’eurodeputata di Forza Italia".

Parole piuttosto critiche che quasi certamente apriranno un nuovo fronte di scontro. La Zanicchi però va avanti a testa alta e si prepara per una nuova avventura, quella del Cantante Mascherato. Sarà dunque protagonista nel nuovo show di Milly Carlucci. E si spera che in quella occasione non montino nuovamente polemiche come accaduto in Ballando con le Stelle. La Zanicchi sta conoscendo una sorta di seconda giovinezza in tv e di fatto se la gode tutta, nonostante le critiche.