Le Iene, Teo Mammucari lascia? L'inviato: "Non mettetemi in imbarazzo”

29 gennaio 2023 a

a

a

L'addio di Teo Mammucari a Le Iene ha colto alla sprovvista un po' tutti. Anche un inviato del programma di Italia 1, Gaetano Pecoraro. Ospite di Tv Talk, il giornalista ha ricevuto la notizia in diretta, non sapendo bene cosa dire. La puntata del programma della Rai, infatti, viene registrata di solito il venerdì. E proprio venerdì scorso Mediaset ha pubblicato il comunicato con cui ha annunciato che il conduttore lasciava la trasmissione per altri progetti.

Le Iene, Parenti rompe il silenzio su Mammucari: "Non voglio nuocere e..."

"Ci risulta che Mammucari se ne sia andato", ha detto il conduttore di Tv Talk, Massimo Bernardini, leggendo il comunicato appena uscito. Preso alla sprovvista, il giornalista in imbarazzo ha ammesso: "Ho letto adesso il comunicato stampa che è stato pubblicato, se ho capito bene ha degli impegni in azienda nuovi. È pronto per nuove avventure”. Poi, incalzato da Riccardo Bocca e dal conduttore, ha aggiunto ridendo: “Ragazzi, è uscito il comunicato un’ora fa. Non mettetemi in imbarazzo”.

"Lite furibonda": quello che nessuno ha detto su Le Iene

Al di là di questo, continuano le indiscrezioni su cosa sia successo veramente tra Mammucari e Davide Parenti, il papà de Le Iene. Secondo alcune voci, i due avrebbero litigato. I diretti interessati, però, preferiscono non parlarne. Mediaset si è limitata ad annunciare chi da martedì prossimo affiancherà Belen Rodriguez durante la trasmissione.