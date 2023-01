Verissimo, Barbara D'Urso: "Io e Briatore?", tutta la verità

29 gennaio 2023 a

“È accaduto che molti mesi fa è nata questa creatura": Barbara D'Urso ha scelto Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, per annunciare a tutti di essere diventata nonna. "Sono riuscita a tenere questa cosa nascosta. Nessuno l’ha saputo. E’ una cosa molto forte, e non posso continuare a nasconderlo. Sono completamente pazza di lei", ha detto riferendosi alla sua nipotina.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha deciso di non comunicare subito la notizia per rispetto di suo figlio e della sua compagna che le avevano fatto questa richiesta. E proprio a proposito dei suoi due figli, di cui si sa pochissimo, la D'Urso a Verissimo ha voluto fare un chiarimento. Parlando della loro riservatezza, in particolare, ha spiegato: "Non è spocchia, presunzione o presa di distanza da quello che faccio. Mi ammirano ma mi dicono 'noi rispettiamo il tuo lavoro, tu rispetta il nostro'”.

Sul fronte sentimentale, invece, la conduttrice ha rivelato di essere single e che non ci sono in questo momento né flirt né corteggiatori. Di recente, però, si è parlato di una sua presunta frequentazione con Flavio Briatore. I due sarebbero stati visti insieme. A tal proposito la D'Urso ha chiarito: “E’ un amico”.