Verissimo, Paola Barale: rapporti intimi e menopausa, Toffanin senza parole

Rivelazioni intime quelle fatte da Paola Barale a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. La 55enne ha parlato, infatti, di un paio di argomenti tabù, come la menopausa e i rapporti intimi delle donne single. La showgirl ha dichiarato di essere andata in menopausa presto rispetto alla media, ma ha spiegato anche che non c’è nulla di cui vergognarsi e tantomeno da nascondere.

Di fronte alle parole della sua ospite, la Toffanin non ha potuto fare altro che elogiarla. “Tu sei una delle poche donne che non ha paura a parlare della menopausa”, ha sottolineato la Toffanin. “Perché non bisognerebbe parlarne? - ha replicato la showgirl -. Le cose devono essere viste come normali, la menopausa è una tappa normale della vita. Io ci sono andata abbastanza presto. Uno si immagina poi una donna in menopausa decrepita e che non abbia più una vita intima. Certo è un cambiamento, ma pure dai 20 ai 40 anni ci sono cambiamenti. Se una già si fa le paranoie, la vive malissimo. Ma non è una malattia, è un cambiamento, il corpo cambia e ci si deve convivere”.

“Chapeau”, ha esclamato la Toffanin. La showgirl ha incassato il complimento con il sorriso. Parlando della vita sentimentale, poi, la Barale ha spiegato che, pur non avendo un fidanzato e nonostante la menopausa, una donna può comunque avere una vita sessuale attiva. “Brava, divertiti!”, ha chiosato entusiasta la presentatrice. Nessun riferimento, invece, alla sua esperienza recente a Ballando con le Stelle.