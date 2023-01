Verissimo, Giulia Stabile: "Insultata da compagni e professori"

28 gennaio 2023 a

"Non riesco ancora a realizzare che sono diventata una ballerina professionista di Amici": Giulia Stabile si è confidata con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo su Canale 5. La giovane, che ha vinto il talent show di Maria De Filippi due anni fa, oggi fa parte del cast della trasmissione. "Ho più consapevolezza e sono più matura rispetto a quando ero allieva, ma la paura del palco ce l’ho sempre", ha aggiunto poi.

La Stabile ha parlato anche di un periodo non facile della sua vita, l'adolescenza. In particolare, ha raccontato di essere stata bullizzata sia per le sue scelte di vita sia per la sua risata. “Tutti hanno insicurezze, quella bambina adesso mi dice: 'Guarda che bellina anche quando eri prima'”. La risata oggi è una delle sue caratteristiche più apprezzate. In passato, però, le ha causato risa e scherni. “Ho provato a modificare la risata, cercavo di modificarla. Non è facile quando ti viene spontanea. Ad Amici e dopo, in tanti mi hanno detto che bella risata, è stato pazzesco, che bello”, ha raccontato ancora la ballerina.

Ma non è tutto. Perché la Stabile ha detto di avere subito non pochi atti di bullismo quando frequentava le medie. Un vero e proprio incubo. Tanto che per un periodo della sua vita non ha voluto nemmeno passare davanti a quell’istituto. “Alcuni insegnanti lavorano ancora lì e non li volevo incontrare. Mi sono trovata malissimo, sono stata messa da parte e insultata da compagni e insegnanti alle medie, al liceo invece tutto bene. Piano piano mi sono ripresa”, ha spiegato. E ancora: “Tante volte i prof mi dicevano di scegliere tra scuola e danza, come la prof di francese che poi mi tirava in giro davanti alla classe e la cosa andava ad alimentare anche altri scherni“. Senza parole la Toffanin. “Le uniche prof inclusive erano quelle che la classe odiava. A volte ne parlavo con mamma e piangeva con me”, ha rivelato la danzatrice.