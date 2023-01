Chi arriva a Boomerissima: il colpaccio della Marcuzzi

31 gennaio 2023 a

Prosegue l'appuntamento del martedì con Boomerissima. La sfida tra giovani e meno giovani portata su Rai 2 da Alessia Marcuzzi piace. Nella puntata di martedì 31 gennaio si sfideranno niente di meno che Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe per i Boomers, mentre Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge per i Millennials. Tra gli ospiti, Arisa, Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano. Questi ultimi amatissimi dal pubblico Rai.

Nonostante la nuova trasmissione stia registrando buoni ascolti, Maurizio Costanzo non si trova d'accordo. A detta del giornalista "non mi è parso un programma particolarmente interessante". Anzi, "mi pare proponga schemi già visti". In ogni caso a dare o meno ragione a Costanzo ci penserà solo il passare delle settimane: "Bisognerebbe dare tempo allo show per sciogliersi un po’ e diventare più familiare per i telespettatori".

Sarà, ma i vertici di Viale Mazzini hanno già provveduto ad allungare il programma. La Marcuzzi ha ottenuto una quinta puntata che andrà in onda il 14 febbraio. Al momento l'esordio è stato un colpaccio: dopo aver totalizzato 1.310.000 telespettatori pari al 7,37 per cento di share nella prima puntata e 1.459.000 telespettatori pari all’8,49 di share nella seconda, la terza puntata ha registrato però un piccolo calo. La conduttrice ha raccolto davanti al televisore 1.143.000 telespettatori e il 6,9 per cento di share.