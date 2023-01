Le Iene, "il video sui social": Mammucari-Parenti, la verità sulla lite

31 gennaio 2023 a

L'addio di Teo Mammucari a Le Iene ha fatto discutere parecchio negli ultimi giorni. E c'è ancora chi si chiede cosa sia successo. La nota ufficiale di Mediaset parla di altri impegni per il celebre conduttore. Ma qualche indiscrezione parla invece di una lite tra Mammucari e l'ideatore del programma di Italia 1, Davide Parenti. A far partire il pettegolezzo anche il fatto che Belen Rodriguez non abbia detto nulla sull'assenza del collega nell'ultima puntata andata in onda.

Secondo quanto riportato da Fanpage, fonti vicine al programma avrebbero riferito che tutto sarebbe scaturito dalla condivisione di un video sui social. Pare che il conduttore abbia condiviso un filmato tra le storie di Instagram che non è andato giù a Parenti. Il video era riferito ad alcuni spezzoni di un servizio girato qualche giorno prima dal conduttore stesso.

Davide Parenti non avrebbe gradito affatto e da lì sarebbe partita la discussione. Dopo la lite Mammucari avrebbe deciso di lasciare lo studio poco prima dell’inizio delle registrazioni. Sarebbe questo il motivo per cui la Rodriguez poi ha condotto da sola, senza fare alcun riferimento al collega durante il programma. Accanto a lei arriverà adesso Max Angioni, promosso alla conduzione dopo l’addio improvviso di Mammucari.