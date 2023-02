Pomeriggio 5, caos sulla Venier: "Terribile", interviene la D'Urso

Roberto Tortora 01 febbraio 2023 a

a

a

Sono passate già più di due settimane, eppure la scomparsa di Gina Lollobrigida fa ancora discutere nei salotti televisivi, soprattutto quello di Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso, addirittura, è dovuta intervenire per difendere la sua collega di Domenica In, Mara Venier, accusata dall’ex controverso marito della Lollo, l’imprenditore spagnolo Javier Rigau, di aver abusato delle interviste alla grande attrice italiana, anche quando non era in grado di sostenerle. Queste le parole di Rigau: “Non le è stato fatto un favore intervistarla in quelle condizioni…Non è stato corretto…Tu non l’hai più intervistata, invece c’è un’altra persona, che è Mara Venier, che invece l’ha intervistata tante volte. Terribile”. Al che la conduttrice del programma pomeridiano di Canale 5 ha dovuto subito ribadire: “Non so di cosa stai parlando. Non amo veramente che si parli dei miei colleghi, tra l’altro Mara Venier è una mia amica. Quindi la difendo, anche perché Gina è stata dichiarata influenzabile, ma non incapace di intendere e di volere …”. Al che il suo ospite spagnolo ha ribattuto, senza cedere di un millimetro: “Non è così…Era capace solo di ricordarsi la sua carriera cinematografica…”





Quella tra Javier Rigau e Gina Lollobrigida è sempre stata una relazione molto discussa. Cominciata probabilmente in Spagna nel 1976, quando lui era addirittura un adolescente, e culminata ben 34 anni dopo, nel 2010, con un matrimonio altrettanto controverso. L’attrice dichiarò di essere stata sposata con l’inganno attraverso una falsa procura da lei firmata. Si è andati a finire in tribunale, dove Rigau però fu assolto, mentre la Sacra Rota definì nullo quel matrimonio.



Nel salotto di Pomeriggio Cinque, addirittura, la D’Urso tira in ballo anche la presunta gravidanza, non portata a termine, che la Lollobrigida avrebbe vissuto all’età di 48 anni, concepita sempre dall’unione con Rigau, il quale però resta vago sulla vicenda: “E’ stato detto tantissime volte…A me non piace parlare comunque di questa cosa personale…”. La conduttrice Mediaset non ha potuto che chiosare con una battuta: “Se lei era rimasta incinta davvero spero tu avessi almeno la maggiore età…”. È evidente che di questa storia ne sentiremo ancora parlare, la grandezza di Gina Lollobrigida è questa: restare sul proscenio per sempre.