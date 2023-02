Fuori dal coro, Giordano: "Non riesco a preoccuparmi per Cospito"

01 febbraio 2023 a

Mario Giordano sbotta in diretta a Fuori dal coro, su Rete 4, nella puntata del 31 gennaio, sul caso di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame contro il regime di carcere dure al quale è sottoposto per terrorismo. "Mi preoccupo per la salute di quella bambina, e ce ne occuperemo, per quelli che finiscono al pronto soccorso, ma non riesco a preoccuparmi per la salute del terrorista anarchico Cospito, è più forte di me. Non riesco a preoccuparmi", tuona il conduttore. "Avete sentito? Ha smesso di mangiare? Pazienza. Ha scelto di non mangiare, Questo è uno che gambizzato un dirigente, ha messo una bomba davanti alla scuola dei carabinieri, ha passato la vita a teorizzare la violenza contro lo Stato e adesso per protestare contro il 41bis ha smesso di mangiare, che non mangi, non mi preoccupo".

Giovanni Donzelli, in collegamento con Giordano, si difende poi dagli attacchi dopo che in aula ha detto che "c’è una nuova strada che sta tentando la mafia per fare cedere lo Stato sul 41-bis, un nuovo personaggio, un influencer che sta utilizzando per questo strumento, ed è il terrorista Cospito che sta utilizzando la mafia in questo momento per far cedere lo Stato sul 41-bis". "Il carcere duro è il miglior strumento per combattere la mafia e il terrorismo perché si interrompono i rapporti con l'esterno", ha insistito Donzelli in diretta.