Le Iene, Mammucari cacciato? "C'entra l'ipnosi": la soffiata

Per certo è uno dei casi televisivi più scoppiettanti di questo inizio 2023: si parla dell'addio - o allontanamento, ancora non è del tutto chiaro - di Teo Mammucari da Le Iene, lo storico programma di Italia 1 che lo vedeva in conduzione assieme a Belen Rodriguez. Dietro alla rottura, uno scontro con Davide Parenti, la mente dietro alle Iene.

Le indiscrezioni su quanto accaduto dietro le quinte Mediaset fioccano copiose. Poche ore fa quelle di Fanpage, secondo cui galeotto fu un video pubblicato sui social da Mammucari, spezzoni di un servizio girato tempo prima, pubblicazione che Parenti avrebbe - eufemismo - gradito il giusto.

"Quel video"; Mammucari, la verità sulla lite con Parenti: a "Le Iene"...

Ora, però, ecco piovere altri rumors, questa volta rilanciati da Giuseppe Candela su Dagospia. Si parla ancora di quel misterioso servizio, durante il quale Mammucari avrebbe praticato la tecnica dell'ipnosi, in esterna a Milano. Insomma, il tassello in più riguarda proprio l'ipnosi, che sarebbe stata il tema del servizio che ha fatto esplodere la lite tra conduttore e Davide Parenti. Quest'ultimo, da par suo, in un'intervista a La Stampa ha commentato tranchant: "Sto zitto per non nuovere a nessuno".

Insomma, la storia resta ancora con contorni indefiniti, fumosi, per quanto pian piano vada delineandosi. In ogni caso, pare che i rapporti tra Mammucari e Parenti fossero logorati da tempo: le voci sulla possibile sostituzione di Teo con Enrico Papi si inseguono ormai da mesi. Andrà davvero a finire così? Non ci resta che attendere...