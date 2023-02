Pomeriggio 5, D'Urso confessa: "Il mio grande dramma"

01 febbraio 2023 a

a

a

"Il mio grande dramma sono i dolci, ma chi può vivere senza peccare?”: Barbara D'Urso lo ha detto durante una lezione all’università IULM sul benessere e il ruolo che hanno i protagonisti della tv. Invitata dal nutrizionista Nicola Sorrentino, la conduttrice - come si legge sul settimanale Novella 2000 - ha rivelato di seguire un regime alimentare ben delineato facendo anche tanto sport. Ma allo stesso tempo non ha nascosto di avere anche un debole per i dolci.

"Terribile". Gina Lollobrigida, caos sulla Venier: interviene la D'Urso

"Io mangio tantissimo, sono fortunata in quanto mi ritengo ‘abbastanza filiforme’, anche troppo!”, ha aggiunto poi la conduttrice di Pomeriggio 5. Successivamente la D'Urso ha rivelato agli studenti della IULM il motivo per cui sta molto attenta alla sua alimentazione. Secondo lei, infatti, un personaggio pubblico non può permettersi di lanciare messaggi sbagliati al pubblico a casa mostrando di non curare la sua persona e il suo spirito: “Il ruolo di chi fa comunicazione con l’immagine è fondamentale per essere d’esempio. Se conducessi mandando un messaggio di poca attenzione sia per il corpo che per il proprio benessere lancerei un messaggio sbagliato”.

"Devo farcela ma...". Barbara D'Urso, lo sfogo privato

La D’Urso, una volta terminato il suo intervento, è stata raggiunta dal giornalista del magazine Novella 2000, a cui ha confessato: “E' molto gratificante essere qui”. Poco dopo ha anche dichiarato di essere abituata al rapporto con i giovani perché la sua trasmissione è sempre tanto seguita da loro. Motivo per il quale in questo suo intervento alla IULM si è trovata pienamente a suo agio.