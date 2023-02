Loredana Bertè, "alla seconda strofa": la vip in incognito a The Voice Senior

Roberto Tortora 02 febbraio 2023 a

Un ospite di prestigio ha arricchito la terza puntata di The Voice Senior 2023, si tratta di Irene Grandi, istrionica cantautrice fiorentina sulla cresta dell’onda dagli anni novanta e ancora carica di energia quando sale su un palcoscenico. E infatti, nonostante fosse una “Blind Audition”, è stata subito riconosciuta dai coach, in primis Loredana Berté che con la Grandi ha duettato a Sanremo nel 2019 con il brano Cosa ti aspetti da me. Alla curiosità di Antonella Clerici su come avesse subito azzeccato l’ospite, infatti, Loredana ha così risposto: “Abbiamo cantato insieme a Sanremo, abbiamo fatto un duetto pazzesco!”.

Dopo la Bertè, che in realtà ha ammesso di aver riconosciuto la collega e amica alla seconda strofa del brano da lei cantato, anche Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri l’hanno poi beccata. Il primo di questi, D’Alessio, aveva solo il timore che fosse una perfetta imitazione, ma è stato subito punzecchiato da Angela dei Ricchi e Poveri, che ha esclamato: “Beh, dai, era riconoscibile”. Per ultimo Clementino, che scherzosamente ha rivelato di averla indovinata soltanto dopo una decina di secondi. Irene Grandi, a onore del suo cognome, si è esibita con una canzone grande, E Poi, resa celebre nel 1973 da un’altra grande, cioè Mina e ha spiegato l’esibizione: “Ho scelto di cantare un brano di Mina, non una mia canzone, per provare a trarvi in inganno. Direi che sono stata scoperta. Temevo durante le prove d’incontrarvi nei corridoi dietro le quinte”.

Prima di abbandonare lo studio, Irene Grandi ha voluto provare l’ebbrezza di coach per una sessione e si è così accomodata accanto a Loredana Berté, accompagnata per mano, come un vero gentleman, da Clementino.