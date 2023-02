Piazzapulita, il sondaggio su Cospito e 41-bis: figuraccia Pd in tv

03 febbraio 2023 a

"Giusto o no sospendere il 41 bis per Cospito?": Corrado Formigli ha mostrato il sondaggio fatto su questo tema ieri, durante la puntata di Piazzapulita andata in onda su La7. L'argomento è quello più discusso degli ultimi giorni: la protesta di Alfredo Cospito e di tutti gli anarchici contro il regime del carcere duro. Proprio per questo il detenuto sta portando avanti uno sciopero della fame da più di cento giorni, con evidenti conseguenze sul piano della salute.

Il governo Meloni però, davanti ai disordini e agli attacchi dei gruppi anarchici che sperano così di ottenere la sospensione del regime, ha già fatto sapere che lo Stato non si lascia intimidire e che soprattutto non scende a patti con chi minaccia e usa la violenza. L'opinione pubblica sembra essere sulla stessa linea, guardando i dati del sondaggio di Index Research mostrati ieri da Formigli. Per il 66,8% degli intervistati, infatti, non è giusto sospendere il 41 bis a Cospito, mentre solo il 10,6% ritiene che sia giusto. Il 22,6% invece non sa/non risponde. "L'opinione pubblica su questo è molto netta", ha commentato il conduttore.

Stando al sondaggio, poi, per il 61,6% il 41bis è giusto per combattere mafie e terrorismo; per il 19,6% è una barbarie e andrebbe usato il meno possibile; per il 4,8% è giusto ogni qualvolta la semplice detenzione non riesca a eliminare la pericolosità del condannato. Il 14% invece non sa/non risponde. "Anche qui opinione pubblica fortemente orientata", ha chiosato Formigli.