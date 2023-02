La Clerici furiosa con i giudici: "Non capisco niente io?"

04 febbraio 2023 a

Alla fine a The Voice Senior arriva la polizia. Letteralmente: Patrizia Capone, 62 anni di Taranto è una ex sottoufficiale in pensione che fuori servizio ha sempre coltivato la sua grande passione, il canto. E così ha deciso di partecipare al talent musicale "over" di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. Le è andata malissimo, e la presentatrice, furiosa, se l'è presa con i giudici.

La signora Patrizia ha deciso di portare sul palco un pezzo nient'affatto facile o scontato, Tutt’al più di Patty Pravo. La performance sembra ottima, ma nessuno dei giudici sembra particolarmente conquistato. La Clerici, da dietro le quinte, commenta stranita: "Ma perché non si girano che è bravissima?". Domanda che si saranno fatti anche molti telespettatori seduti sul divano di casa. Alla fine, la Capone testa senza squadra e viene così eliminata. E qui inizia lo show della Clerici.

Antonellina lascia da parte la sua tradizionale dolcezza e diventa una iena con Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e i Poveri, "colpevoli" di non aver valutato correttamente la concorrente. "Vi siete inguaiati bene, lei è un’ex sottoufficiale della polizia", ha tirato le orecchie ai suoi vip con una simpatica battuta. Poi però si fa serissima: "Voi perché non vi siete girati? Ha cantato benissimo, allora non capisco niente io?".

Un po' imbarazzate le repliche dei giudici-coach: "Canta bene, bella voce, però non mi è arrivata al cuore", le parole della Bertè, replicate da D'Alessio: "Hai messo più voce che cuore, comunque sei stata brava". Secondo i Ricchi e i Poveri "forse la voglia di fare bene ti ha fatto sforzare un po’". Clementino, invece, ha preferito non proferire parola.