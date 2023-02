Tali e Quali, sfregio a Carlo Conti: “Sempre la stessa roba”

04 febbraio 2023 a

Sabato 4 febbraio è il giorno dell’ultima puntata di Tali e Quali, la versione “nip”. Carlo Conti celebrerà quindi il vincitore di questa edizione, che pur essendo costretto a scontrarsi con C’è posta per te sta ottenendo degli ottimi risultati. Tuttavia non mancano alcune critiche da parte del pubblico nei confronti del programma di Rai1. Ad esempio sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha risposto al commento di una telespettatrice.

“Fa molta simpatia - ha scritto in merito a Carlo Conti - però devo essere sincera, non ne posso più di vedergli fare sempre gli stessi programmi”. Effettivamente può non piacere a tutti il fatto che la versione originale del programma di imitazioni con concorrenti vip sia stata praticamente riprodotta con personaggi non famosi, senza alcun tipo di cambiamento. Anzi, più avanti ci sarà anche una versione dedicata a Sanremo, a sempre con lo stesso format.

La telespettatrice che ha scritto a Costanzo si è chiesta se non sia un peccato che Conti sia vincolato alla conduzione dello stesso programma. “Se guardiamo agli ascolti che fa Tali e Quali - ha risposto Costanzo - mi viene da dire che Carlo Conti fa benissimo ad insistere con questo format, che piace alla gente, anche in versione nip. Potrebbe fare altro? Prima o poi cambierà”. Gli ascolti danno ragione a Conti, che sabato scorso è stato seguito da 3 milioni e 534mila telespettatori con il 20,5% di share.