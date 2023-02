Non è l'arena, l'audio di Messina Denaro all'amica: "Sono un leone, ti penso e..."

05 febbraio 2023 a

a

a

Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 5 febbraio, manda in onda alcuni messaggi audio che Matteo Messina Denaro inviava a un’amica "Io sono un leone ma lunedì ho la terapia - diceva il boss della mafia alla donna- però per ora sto benissimo, molto molto bene. Amica mia ti abbraccio, ti penso. Anche oggi pomeriggio ti pensavo, anche se non ci siamo sentiti. Ma sappi che ti voglio bene. Ciao ciao, un bacione. E divertiti".

Qui l'audio mandato in onda a Non è l'arena

Tam-tam impazzito, altro scoop su Messina Denaro? Da Massimo Giletti...

In un altro audio recuperato dai carabinieri del Ros si sente invece Messina Denaro in auto bloccato nel traffico durante le commemorazioni delle strage di Capaci. "iIo sono qua, bloccato, con le 4 gomme a terra. Cioè non nel senso di bucate, ma bloccate perché sono sull’asfalto e non mi posso muovere. Per le commemorazioni di sta mina***. Porco mondo".

"Cospito al 41 bis, errore madornale". Saviano attacca la Cartabia: "Incompetenza..." | Video

Da Giletti anche il confronto tra Salvatore Baiardo, la persona che ha previsto la cattura del vertice di Cosa nostra con mesi di anticipo, e Antonio Ingroia, l'ex magistrato del pool di Palermo simbolo del processo sulla trattativa Stato-Mafia. Al centro del dibattito, le parole di Baiardo sull'arresto di Messina Denaro che nelle ultime settimane hanno scosso il Paese e nuove rivelazioni pronte ad aprire grandi interrogativi, tra passato e presente della lotta alla criminalità organizzata.