Sallusti zittisce il grillino: "Qual è la vera disuguaglianza"

06 febbraio 2023 a

a

a

Si parla di disparità tra Nord e Sud a Zona Bianca. Nella puntata di domenica 5 febbraio, Alessandro Sallusti mette il pubblico di Rete 4 di fronte a un evidente problema: "Se per andare da Catania a Palermo ci vuole un tempo sproporzionato, bisogna risolvere questo problema così come lo hanno risolto per la Milano-Bologna". Il direttore di Libero ricorda ai microfoni di Giuseppe Brindisi che "la Sicilia è una Regione autonoma, ha un mucchio di fondi a disposizione".

"L'ombra della copertura politica a un patto scellerato": Donzelli-Pd, la bomba di Sallusti

A detta di Sallusti il problema "è nel pubblico, perché il privato già applica compensazioni. Oggi un dipendente della metalmeccanico del Nord guadagna di più di uno del Sud, perché nel privato, tra contratti integrativi...". Insomma, la grana è nel pubblico: "La conseguenza di questa parità di stipendi a differenza costi della vita, fa sì che al Nord non sia più conveniente fare l'infermiere, l'insegnante, lavori essenziali per la comunità".

Essere o non essere? Sallusti affonda il Pd: e alla fine non sono più nessuno...

E chi arriva da sud per fare questi lavori, si trova a dover fare i conti con gli stessi problemi. "Come se ne esce?", chiede il conduttore mentre il direttore non esita a rispondere: "Se ne esce che questo si mette in malattia, sta a casa dal lavoro... È un serpente che si mangia la coda. Se ne esce differenziando le retribuzioni in base al costo della vita". Ma i toni si accendono quando Ettore Licheri, esponente del Movimento 5 Stelle, parla di "stipendi bassi, fermi al palo da 25 anni. Dobbiamo ragionare da Italia, se no aggiungiamo disuguaglianza". "Io non capisco il termine disuguaglianza - interviene Sallusti -. Disuguaglianza è quando due lavoratori del Nord e del Sud hanno delle diverse condizioni nel fare la spesa, oggi esiste nel fatto che il lavoratore del Nord non riesce a fare la spesa come quello del Sud".