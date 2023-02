Andrea Scanzi rosica dalla Gruber: "Italiani col governo? Sbagliato"

06 febbraio 2023 a

Andrea Scanzi non si dà pace. Ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber, il giornalista del Fatto Quotidiano dice la sua su un sondaggio di Alessandra Ghisleri apparso oggi su LaStampa. I numeri della rilevazione parlano chiaro: gli italiani stanno col governo e condannano la visita in carcere da parte dei parlamentari dem che sono andati a trovare l'anarchico Alfredo Cospito detenuto col regime del 41-bis.

"In un Paese normale...". Scanzi, fango contro Donzelli e Delmastro

A quanto pare però, secondo Scanzi gli italiani si sbagliano. Il motivo? "Non hanno capito la gravità della situazione e non hanno capito quello che hanno fatto Donzelli e Delmastro". Insomma la rosicata si manifesta ancora una volta: Scanzi, depositario della verità, spiega che quello che hanno fatto i parlamentari di Fratelli d'Italia "è gravissimo". Poi rincara la dose: "Per me hanno sbagliato e la destra che in queste cose è furba ha spostato la questione sui parlamentari in visita dall'anarchico. Io non credo sia stato un errore andare in carcere, il Pd ha solo sbagliato comunicazione. Non l'ha detto e si è saputo solo dopo le parole di Donzelli in Aula. La visita è stata nascosta. Ma per me Donzelli e Delmastro hanno sbagliato tutto, ne sono convinto". Intanto però gli italiani la pensano diversamente, con buona pace di Scanzi. Se ne farà una ragione.