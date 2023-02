Storie italiane, "c'è Giorgia": gaffe in diretta per Eleonora Daniele

07 febbraio 2023 a

Gaffe in diretta a Storie italiane su Rai 1: protagoniste la conduttrice Eleonora Daniele e Giorgia, cantante in gara al festival di Sanremo. Tutto è successo nella seconda parte del programma, durante lo spazio dedicato alla kermesse ligure. Quando la presentatrice ha annunciato in collegamento l’artista, qualcosa non è andato come previsto.

Dopo avere interrotto i Cugini di Campagna, anche loro collegati con Storie Italiane, la Daniele, con il sorriso sul volto, ha comunicato che all’esterno del Casinò di Sanremo c’era in collegamento “la mia super amica Giorgia! Guai a chi ce la tocca! Ciao, Giorgia!”. La cantante, però, inquadrata dalle telecamere, ha restituito il microfono che impugnava e se n’è andata, pronunciando una frase rapida, molto probabilmente un “Devo andare!”.

La Daniele, spiazzata dall’accaduto, ha prima chiesto indicazioni ai suoi autori e poi ha deciso di virare rapidamente sull’argomento successivo. Probabilmente, insomma, la cantante aveva altri impegni. Pare che non fosse neanche più in collegamento quando la conduttrice l'ha chiamata da studio. Possibile, quindi, che non l'abbia nemmeno sentita.