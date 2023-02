Striscia la Notizia, blitz-Barbara D'Urso? Smutandata: imprevisto a luci rosse

Roberto Tortora 09 febbraio 2023 a

a

a

Non solo il Festival di Sanremo, ma anche Striscia La Notizia ha vissuto ieri il suo momento “imprevisto” o, meglio, finto imprevisto, dato che subito è parso chiaro che la gag fosse studiata. Non si è trattato né di uno scatto d’ira né di una reazione inattesa, bensì… di una irruzione improvvisa che ha travolto i due conduttori, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. A piombare nello storico studio del tg satirico nientemeno che… Barbara D’Urso! “Non lo sapevate eh”, ha esordito la regina del salotto pomeridiano di Canale 5. L’occasione di questa “visita” è, ovviamente, interessata, perché la D’Urso sarà protagonista di uno spettacolo teatrale dal titolo Taxi a due piazze, in scena al Teatro Nazionale di Milano a partire dal 14 Febbraio, serata di San Valentino.





Barbara D'Urso smutadata sul bancone: guarda il video di Striscia la notizia

L’auto-ospitata ha preso subito una piega trash, perché scendendo dal bancone per affiggere la locandina del suo spettacolo teatrale, Barbara, in abito lungo color azzurro, con tanto di spacco inguinale, è incappata in una “smutandata” che ben poco aveva di spontaneo: “Fammi scendere, senza fare vedere niente”, ha chiesto la d’Urso a Greggio. “Eh, con quella gonna lì”, il commento ironico dell’attore, cui ha fatto eco Iacchetti: “Sì è visto tutto, più della Ferragni”. E anche la D’Urso, scimmiottando Blanco, risalendo sul bancone ha preso in mano un vaso di fiori e lo ha lanciato. Ed il trash non è finito lì, perché la presentatrice napoletana, poi, si è accomodata dietro al bancone accanto ai due conduttori e, nel sistemarsi da sola il microfono, ha poi esclamato: “Oddio la tetta, no ragazzi no…”.

"Terribile". Gina Lollobrigida, caos sulla Venier: interviene la D'Urso



La gag a Striscia certifica il momento particolarmente “attivo” per Barbara D’Urso, conduttrice di Pomeriggio 5, in scena a teatro con una commedia e protagonista anche del gossip, per via della sua liaison con l’imprenditore Flavio Briatore, come lei stessa ha ammesso qualche giorno fa, in un’intervista sul Corriere della Sera: “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Ho scoperto, invece, un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan”. Non ci resta che vedere quale piega prenderà quella che si candida a diventare la coppia dell’estate 2023.