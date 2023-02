Marisa Laurito gela Fazio. "Ce lo dicevi e stavamo a casa"

13 febbraio 2023 a

Questione di… primedonne. Metterne insieme tre allo stesso tavolo e riuscire a gestirle non è affare da poco e questa volta Fabio Fazio, di solito maestro di aplomb e cortesia, è incappato in una brutta figura. Siamo a Che Tempo Che Fa, show di Rai 3 che ha preso piede, dopo le cinque serate sanremesi del 2023. Ospiti sono Marisa Laurito, Mara Maionchi e Sandra Milo e l’occasione è la presentazione della seconda stagione di Quelle brave ragazze, format di Sky Uno e Now TV. Insieme a loro non potevano mancare anche il vincitore della kermesse canora Marco Mengoni e la grande Giorgia, anche lei concorrente del Festival.

Tra curiosità sulla nuova stagione della trasmissione, retroscena del dietro le quinte e anticipazioni, il trio femminile ha raccontato le vicissitudini della produzione, con riprese effettuate tra Montecarlo e il Sud della Francia. A quel punto, però, Fabio Fazio, forse involontariamente, nel condurre l’intervista ha focalizzato l’attenzione principalmente su Sandra Milo. La musa di Fellini è prossima ai 90 anni, un traguardo impressionante se si considera che sia ancora in attività. Dopo alcuni minuti di silenziosa resistenza, a rompere gli indugi è Marisa Laurito, che certo non difetta per carattere e verve scenica e, invidiosa, se n’è uscita così: “Vabbé, però, se tu volevi fare un’ìntervista a Sandra Milo ce lo dicevi e stavamo a casa. Fabio si sta rivolgendo solo a lei, quando c’è lei scompariamo!”.

Visibilmente imbarazzato, Fabio Fazio ha provato a replicare sdrammatizzando: “Io voglio conquistarla, voglio vedere se riesco a recuperare visto che lei ha detto solo sotto i 50 anni!”. La Laurito, però, non ha abbozzato per nulla, anzi, ha rincarato: “Allora ce l’hai una domanda per noi?”. Insomma, Fazio si è beccato un bel cazziatone, forse ingiustamente, e subito ha cercato di togliersi dall’imbarazzo salutando le tre signore e passando oltre con Marco Mengoni, fresco vincitore del Festival con il brano “Due Vite” che ha cantato nuovamente in diretta per il pubblico di Rai 1.