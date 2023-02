Maratona Mentana, "per chi ha votato Berlusconi": giallo in diretta

13 febbraio 2023 a

Giallo a Maratona Mentana sul voto espresso da Silvio Berlusconi. Il Cavaliere uscendo dal seggio, rispondendo a una domanda di un gionalista sui chi avesse votato, ha risposto con ironia: "Ho votato per l'Inter". Una frase che apparentemnete è apparsa innocua. Ma Mentana nel corso del suo speciale su La7 di oggi pomeriggio c'ha letto dell'altro: "Beh il cognome Moratti è legato all'Inter...". Una battuta che però nel corso della trasmissione ha assunto toni seri al punto che è stata chiesta un'opinione alla diretta interessata: "Credo abbia dato indicazioni chiare per il voto, ma nel segreto dell'urna non si può sapere...", ha affermato l'ex assessore alla Sanità della Regione Lombardia.



A questo punto però Mentana ha rivolto la stessa domanda a Paolo Mieli: "Secondo te Berlusconi ha votato Moratti?". La risposta dell'editorialista del Corriere è stata chiara: "Sì, secondo me ha votato Moratti e poi ha parlato male di Zelensky...". Insomma da una battuta di Mentana ne è venuto fuori quasi un caso politico. Ma il Cavaliere senza dubbio avrà scelto Fontana.