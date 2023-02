Otto e Mezzo, "Minniti ha pagato i criminali": la prof delira, caos in studio

14 febbraio 2023 a

a

a

Duro scontro da Lilli Gruber a Otto e mezzo, nella puntata del 13 febbraio, su La7, sulla questione dell'immigrazione tra Michela Mercuri e Alessandro De Angelis. "Minniti ha frenato gli sbarchi nel 2017? Sì e come ha fatto?", tuona la professoressa dell'Università di Padova: "Ha pagato le organizzazioni criminali per fermare l'immigrazione". "Che cosa?", la interrompe un allibito De Angelis. Ma la storica prosegue: "Abbiamo finanziato la guardia costiera libica che all'epoca - adesso le cose sono un po' cambiate - era formata da organizzazioni criminali. Io la Libia un po' la conosco", ci tiene a sottolineare.

Video su questo argomento "Cosa penso della Meloni e di Berlusconi". Minniti, le parole che faranno impazzire il Pd

Ma il vicedirettore di Huffingtonpost non ci sta: "No", ribatte tranchant: "Innanzitutto abbiamo condiviso una strategia in Europa a partire anche da quel problema delle ong che il governo italiano sta gestendo in maniera propagandistica. Lì un codice di condotta fu condiviso dall'Europa", spiega il giornalista. Che prosegue: "Secondo, dentro quella strategia, noi abbiamo portato in Libia le organizzazioni umanitarie che è una cosa ben diversa", sottolinea De Angelis. "Dopodiché noi siamo scomparsi dalla Libia...". Secondo il giornalista, infatti, "la vera catastrofe del governo di centrodestra è sull'immigrazione, non ha ottenuto nulla".

Qui lo scontro tra De Angelis e la Mercuri a Otto e mezzo