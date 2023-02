Alessandra Ghisleri su Giorgia Meloni: "Ecco perché vince"

14 febbraio 2023 a

È tranchant Alessandra Ghisleri sul trionfo del centrodestra alle elezioni regionali in Lombardia e Lazio: "È stato confermato l’appoggio alla chiarezza. Ci si affida a chi può fare il cambiamento". Secondo la direttrice di Euromedia research, ospite di diversi programmi in tv, da Agorà ai talk di La7, la coalizione vincente di centrodestra ha saputo intercettare i sentimenti più profondi degli italiani. "Al termine di ogni anno noi svolgiamo una ricerca ad hoc sui sentimenti degli italiani", dice la sondaggista in una intervista a La Stampa, "ebbene, il passaggio tra 2022 e 2023 è stato segnato dallo stato d’animo dell’attesa. In questi casi si affronta il futuro, sapendo che c’è un cambiamento in atto, ma senza comprenderne appieno tutte le sfaccettature; intuendo soltanto che è in corso un cambio. Ma in questi passaggi c’è bisogno di una strada, di un’indicazione, di un sostegno. Avere indicazioni chiare da parte di chi si dimostra di essere coerente".

Tre elementi, prosegue la Ghisleri che si ritrovano nella leader di Fratelli d'Italia: "Una qualità che Giorgia Meloni ha dimostrato di avere. Ecco, perché a poco meno di 5 mesi dalle elezioni Politiche, in due Regioni così differenti, è stata confermato l’appoggio a questa chiarezza".

E il centrosinistra sbaglia a giustificare la sua sconfitta con l'astensionismo: "A un certo punto le persone non trovano più gli stimoli né i punti di riferimento alternativi. Questo significa che quando c’è un candidato e una coalizione forti, le persone si indirizzano in quella direzione. Ma chi ha un piccolo accenno diverso e non trova un punto di approdo, perde il 'credo'. D’altra parte c’è il fondato sospetto che molti non siano andati a votare semplicemente perché non sapevano".