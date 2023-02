Signorini, fucilata a Chiara Ferragni: "Bast*** col tablet molto copiata"

14 febbraio 2023 a

Alfonso Signorini ha lanciato una frecciatina contro Chiara Ferragni? Sarebbe successo durante la puntata del GfVip andata in onda ieri su Canale 5. Tutto nasce dal fatto che durante la finale di Sanremo, la a co-conduttrice ha fatto vedere sia al pubblico sia ai conduttori Gianni Morandi e Amadeus una selezione dei meme più divertenti sui social. Gli utenti del web, però, non hanno potuto fare a meno di notare una certa somiglianza con il ruolo svolto da Giulia Salemi al GfVip.

La Salemi è stata definita la “bast*** col tablet” della settima edizione del GfVip. Il motivo? Si occupa di scegliere e leggere in diretta i tweet degli utenti per commentare quello che accade nella casa. Una cosa molto simile a quella fatta dalla Ferragni a Sanremo, insomma. Anche se in quest'ultimo caso l’intento dell'imprenditrice digitale, più che mostrare il sentiment del pubblico, era quello di spiegare ai “boomer” Morandi e Amadeus il significato dei diversi meme. Tuttavia, la "somiglianza" con il lavoro della Salemi è stata notata da tutti. Lo avrebbe notato anche Signorini, che nell’ultima puntata del reality, rivolgendosi all’ex vippona, ha detto: “Bast*** col tablet molto copiata, non voglio dire di più ma molto copiata”.

“Chi ha orecchie per intendere intenda”, ha poi aggiunto il conduttore del reality tra gli applausi del pubblico. Secondo gli utenti, la sua stoccata era rivolta proprio alla Ferragni. Ora la domanda è: gli autori di Sanremo avranno realmente preso spunto dall’esperimento presente al GfVip o si tratta semplicemente di una coincidenza?