Belen Rodriguez e Maria De Filippi? "Tutta la verità sulla lite"

Negli ultimi tempi sono state messe in giro voci su un presunto litigio tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Addirittura i rapporti si sarebbero così tanto deteriorati che la showgirl argentina starebbe valutando di lasciare Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5. A fare chiarezza su tutte queste indiscrezioni maligne ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv, che ha smentito la crisi tra Belen e Maria.

“Il rapporto che lega le due conduttrici è più forte che mai”, si legge sulla rivista, che tra l’altro non mette in dubbio il fatto che la Rodriguez sarà ancora al suo posto a Tu si que vales. Secondo le voci questa presunta crisi sarebbe stata innescata da Emma Marrone, ex di Stefano De Martino, che sarebbe stata convocata dalla De Filippi per affidarle il ruolo di giudice del serale di Amici, che inizierà a partire dal 18 marzo. Ciò significa che Emma e Stefano avrebbero fatto i giudici insieme, scatenando la gelosia di Belen.

Ma ciò non dovrebbe mai avvenire, per il semplice fatto che De Martino non dovrebbe far parte del serale di Amici: è attualmente impegnato con Stasera tutto è possibile su Rai2 e poi inizierà un impegnativo tour teatrale con lo show Meglio stasera. Di conseguenza è difficile che l’ex ballerino trovi il tempo per partecipare anche al serale di Amici.