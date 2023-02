La vita in diretta, Alessia Marcuzzi: "Le lacrime scendono dopo un secondo"

14 febbraio 2023 a

Alessia Marcuzzi a La vita in diretta di Alberto Matano su Rai 1. La conduttrice è intervenuta per lanciare l'ultima puntata del suo Boomerissima, che andrà in onda in prima serata su Rai 2 e che chiuderà questa prima fortunata edizione dello show. Prima di farla parlare del suo programma, però, il conduttore le ha fatto una domanda su Sanremo, chiedendole qual è stato per lei il momento più emozionante. “Diciamo che, in generale, mi sono piaciuti i momenti in cui i cantanti hanno ringraziato i loro genitori”, ha risposto la Marcuzzi, precisando: "A Sanremo, come alla Notte degli Oscar, quando qualcuno ringrazia i propri familiari, io ho la lacrima che scende dopo un secondo".

“Di momenti che ho preferito, però, ce ne sono stati tanti - ha continuato la presentatrice -. Questa, comunque, è una domanda con la quale mi cogli impreparata”. Poi ha aggiunto: “Se mentre parliamo mi verrà in mente qual è stato il mio momento preferito, te lo dirò”. “In effetti, se dovessi chiederlo tu a me, ti direi che per me ce ne sono stati troppi di momenti preferiti”, ha detto Matano. Chiuso il capitolo Sanremo, il conduttore ha ricordato ai telespettatori l’ultima puntata di Boomerissima in onda stasera.

“La gente mi ferma per strada e si dice sorpresa di avermi visto ballare nel tuo programma, sono tutti abituati a vedermi qui quasi freezato”, ha rivelato Matano alla collega. Infine, prima di chiudere il collegamento, la Marcuzzi ha anticipato che l’ultima puntata del suo programma è dedicata a San Valentino, ma anche al Festival di Sanremo.