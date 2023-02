The Voice Senior, chi è Marco Manusso: "Gara falsata", esplode la polemica

18 febbraio 2023 a

a

a

Siamo a The Voice Senior, lo show del venerdì sera in onda in prima serata su Rai 1, nel dettaglio l'ultima puntata delle "blind audition", in onda ieri, venerdì 17 febbraio. Ed ecco che nel programma che sta sbancando in termini di share arriva Marco Manusso: originario di Roma e di stanza a Genova, non si tratta però di un musicista qualunque.

Infatti, Manusso è un chitarrista e produttore che ha firmato pezzi di storia della musica italiana: tanto per fare un esempio, insieme a De Gregori ha scritto la melodia del brano leggendario Donna Cannone. Insomma, un fuoriclasse. Nella sua carriera, Manusso ha collaborato anche con Ray Charles, Renato Zero, Renzo Arbore e Gianni Morandi.

Prima dell'esibizione, una chiacchierata con Antonella Clerici, la conduttrice, che gli ha chiesto come mai uno come lui, un musicista di quel livello, ha voluto mettersi in gioco a The Voice Senior. E lui: "Il programma non si chiama The Guitar, si chiama a The Voice, ho voluto appunto mettermi in gioco". Quindi, chitarra alla mano, si è esibito con Titanic, altro capolavoro di Francesco De Gregori.

Annamaria crolla in lacrime: a 81 anni sconvolge The Voice Senior, il gelo in studio

A quel punto Loredana Bertè e Clementino si sono rapidamente girati, Non Gigi D’Alessio e nemmeno i Ricchi e Poveri. D'Alessio ha spiegato: "Non mi sono girato per fare un’opera buona nei confronti di Clementino, davvero", insomma ha sostenuto di non voler entrare in competizione con il suo conterraneo. Manusso, alla fine, tra Bertè e Clementino ha scelto il secondo, entrando a far parte della sua squadra.

Ma la scelta di far partecipare Manusso a The Voice Senior, riservato agli over 60, ha sollevato sui social e nel pubblico a casa più di un dubbio: perché far partecipare uno come lui a una gara con cantanti e musicisti amatoriali? Insomma, la sfida appare sproporzionata e, forse, questo non fa bene al format.