Verissimo, Levante durissima contro Amadeus: "A Sanremo, su 28 artisti…"

Sanremo 2023 è finito da più di una settimana, eppure se ne continua a parlare. L’argomento principale riguarda ovviamente Fedez, che è assoluto protagonista tra le polemiche scatenate dal bacio in bocca con Rosa Chemical e la presunta crisi con Chiara Ferragni, ma ci sono anche altre questioni che tengono ancora banco.

Ad esempio c’è chi proprio non riesce a farsene una ragione che i cinque finalisti di questa edizione del Festival siano stati tutti uomini, soprattutto alla luce del fatto che c’erano diverse donne di successo e con pezzi molto competitivi: tra Elodie, Madame e Giorgia, almeno una meritava probabilmente di arrivare a contendere la vittoria, che è poi andata con merito a Marco Mengoni. Ospite a Verissimo, su Canale 5, Levante ha ripreso la polemica e l’ha anche allargata: “Su 28 artisti non so quante donne ci fossero ma sempre troppo poche”.

Con il suo brano Vivo, la cantante ha voluto fare una dedica alle donne che come lei hanno sofferto di depressione post-partum: “A Sanremo il tema che ha vinto di più è stato l'amore e chi come me ha affrontato temi diversi non ha colpito nel segno. Sanremo resta comunque una vittoria perché consente di raggiungere così tante persone che mai avrei pensato di raggiungere ed è quindi un gol".