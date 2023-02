Striscia, misure intime estreme: C'è posta per te a luci rosse

21 febbraio 2023 a

Misure proibite a C'è posta per te, il programma del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In studio c'è Luciana Littizzetto, in "trasferta" da Che tempo che fa, su Rai 3, per gentile concessione di Fabio Fazio. Ed è la comica torinese a infiammare l'incontro tra Tommaso Zorzi, ex Grande Fratello Vip oggi lanciato come conduttore, e un barbuto, avvenente possibile partner.

"Vuoi sapere un po' più nel dettaglio misure, dimensioni, quelle robe lì?", ammicca la Littizzetto, maliziosa come sempre. Zorzi se la ride imbarazzato ma il giovanotto di fronte a lui, dall'altra parte della "busta", parte in quarta e alzandosi declama le sue virtù, comprese quelle più nascoste. "Vuoi dirle tu, perché non siamo preparate", ammette la De Filippi. "Grandi...", risponde con gli occhi sbarrati l'ospite: "183 (di altezza), 110 (di petto), 80 (di vita), 120 (di fianchi), 45 (di bicipiti), 20...". Al venti, scandito per ultimo, Zorzi fa un salto sulla sedia. E la Littizzetto esulta senza ritegno: "Venti, Tommaso! Venti!".





Littizzetto "hard" a C'è posta per te: guarda il video di Striscia la notizia

"Uomo di poche parole, ma misurate...", commentano in studio da Striscia la notizia, che inserisce il siparietto a luci rosse al primo posto della classifica dei Nuovi mostri, con il meglio del peggio della settimana televisiva italiana. "Chiudiamo la busta? Di sicuro chiudiamo il pacco...".