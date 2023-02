Renato Zero, "l'atto sessuale": smascherato da Striscia la notizia

Roberto Tortora 22 febbraio 2023 a

Renato Zero beccato con le dita nel barattolo della marmellata. E, in questo caso, la marmellata sarebbe il pubblico di Rai 1. Striscia La Notizia, popolare tg satirico di Canale 5, ha ripescato un video in cui il re dei sorcini, durante una puntata di Fantastico 10 del 1989, ha accennato ciò che ben 34 anni dopo Rosa Chemical avrebbe fatto più esplicitamente con Fedez all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Cioè twerkargli addosso e simulare un atto sessuale. Nel video si vede Renato Zero sdraiarsi sulla platea e dimenarcisi sopra, mentre canta Voyeur brano tratto dall’omonimo album e che uscì proprio quell’anno, il 1989.

La cosa fa sorridere, se si pensa a come ha reagito proprio Renato Zero nel vedere la performance di Rosa Chemical all’ultimo Festival, cui è seguito un commento tutt’altro che tenero: "Quando apro i social mi accorgo di avere un numero impressionante di sosia! Penso ci dovrebbe essere l’opportunità di uscire da questi stratagemmi. Bisognerebbe che oggi i ragazzi fossero più pronti – ha dichiarato Renato Zero - prima di essere mandati allo sbaraglio. Ma la garanzia è che l’originale vince sempre".



"Non è colpa di Rosa Chemical, ma della distrazione di chi ritiene che questo sia un mestiere improvvisato. Il problema è di chi lo ha mandato in onda perché ritiene che la musica sia solo performance, una velleità. Finché c’è questa mentalità assolvo questi ragazzi – conclude il cantautore romano - ma mandare in scena persone che non hanno la giusta preparazione, non riuscire a trovare un’identità, è un fatto grave. Noi avevamo alle spalle un team di professionisti che ci seguivano nella musica, ma non solo".

A questa sonora bocciatura, Rosa Chemical aveva replicato a Domenica In con un atteggiamento decisamente più morbido: "C’è chi parla bene, c’è chi parla male di me. Mi sono ispirato a lui? Non lo cito nel brano, ma io in tutte le interviste l’ho sempre citato. Ho mandato grande amore e ho grande stima per Renato. Mi è dispiaciuto leggere quelle cose, non è stato affettuosissimo. Ma io resto affettuoso invece". E ora, dopo aver visto il video di Striscia La Notizia, come la mettiamo caro Renato?