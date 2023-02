Tagadà, "Zelensky se ne fotte di Berlusconi": Gomez fuori controllo in tv

23 febbraio 2023 a

"Zelensky, essendo il presidente di uno Stato sotto attacco, se ne fotte di Berlusconi": Peter Gomez, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha commentato le parole del leader ucraino contro il Cav durante un punto stampa con Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, infatti, ha fatto visita a Kiev nei giorni scorsi. "Credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata, mai siano arrivati con i carri armati nel suo giardino e nessuno ha ammazzato i suoi parenti", ha detto Zelensky, in risposta alle parole del Cav, che qualche settimana fa ha dichiarato che se fosse stato premier non avrebbe mai incontrato il presidente ucraino.

Parlando della guerra, poi, il direttore del fattoquotidiano.it, ha rivelato: "Io la penso come Papa Francesco, ovviamente c'è un aggressore, che è il pazzo principale, Putin, ma anche gli altri leader mondiali stanno dimostrando di essere dei pazzi, di giocare col fuoco, di stare prendendo una strada che tutti speriamo si interrompa".

In un secondo momento, tornando sul caso Zelensky-Cav, Gomez ha spiegato: "Giorgia Meloni, pur avendo Berlusconi come alleato di governo, è stata zitta perché in fondo in fondo io credo che questa cosa non le dispiaccia troppo. La Meloni sa che il partito di Forza Italia è Berlusconi al momento ma spera che non lo sia in futuro".