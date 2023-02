Domenica In, Carlo Conti in lacrime: "Cosa mi ha regalato Costanzo"

26 febbraio 2023 a

a

a

La puntata di oggi di Domenica In è stata interamente dedicata a Maurizio Costanzo, morto venerdì scorso a 84 anni. Tra gli ospiti intervenuti per ricordarlo c'era anche il conduttore toscano Carlo Conti. Che, commosso e in lacrime ha parlato del rapporto che lo legava al giornalista: "Rapporto dell’alunno di fronte al maestro, maestro vero, un faro come è stato per tanti di noi, un punto di riferimento. Però, come i veri grandi punti di riferimento, come i veri fari che non si spegneranno mai, credo che sarà sempre acceso nel cuore di chi ha avuto modo di conoscerlo, di frequentarlo e di tutti i telespettatori".

"Come sarà il dopo Costanzo”. Maria De Filippi, la rivelazione dalla Venier

Durante il collegamento con il talk, il conduttore ha ricordato Costanzo con affetto e stima. E ha rivelato che da Costanzo ha imparato tutto del suo lavoro. Infine, in lacrime, ha confessato che il giornalista negli anni scorsi gli ha fatto un regalo enorme: “La mia più bella soddisfazione professionale è stata quando mi sono ritrovato a fare la puntata speciale dei tre tenori con Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Mi ha regalato una delle più belle soddisfazioni della mia vita”.

Scoppia la bufera davanti alla bara di Costanzo, il gesto che indigna tutti

Carlo Conti, poi, ha concluso il suo emozionato omaggio con un pensiero rivolto alla moglie: “In questo momento l’abbraccio più grande va a questa nostra meravigliosa amica e collega”. La puntata di oggi del talk di Mara Venier è stata stravolta rispetto alla programmazione iniziale ed è stata interamente dedicata a Maurizio Costanzo.