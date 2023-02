Domenica In, "come sarà il dopo Costanzo”: la rivelazione sulla De Filippi

26 febbraio 2023 a

a

a

Gran parte della puntata di Domenica In oggi è stata dedicata a Maurizio Costanzo, scomparso nei giorni scorsi all'età di 84 anni. Tra gli ospiti di Mara Venier diversi amici del giornalista, come Vittorio Sgarbi, Giampiero Mughini, Pupi Avati, Bruno Vespa, Walter Veltroni, Giovanna Ralli e Giorgio Assumma. La conduttrice del programma di Rai 1 ha raccontato diversi aspetti della storia del defunto conduttore. Poi ha sottolineato con profondo affetto e intensa stima l’amicizia che la lega a Maria De Filippi, con la quale ha lavorato per quattro anni a Mediaset prima di rientrare in Rai.

A un certo punto la Venier ha domandato all’avvocato Giorgio Assumma, il migliore amico di Costanzo, “come sarà il ‘dopo’ per Maria?”. “Giusto pensare molto a lei, per lei Maurizio è stato tutto - ha risposto lui -. Il dovere di noi amici, finiti questi ricordi per Maurizio, è quello di essere vicini a Maria. Credo che Maria sia rimasta davvero sola. Ha bisogno del nostro affetto e di avere la sensazione che attraverso di noi la vita con Maurizio continui. Credo sia un dovere nostro da assolvere con cristiana amicizia”.

Dopo il discorso accorato del legale, la conduttrice ha parlato ancora dell’amica De Filippi, paragonando il suo rapporto con il marito Nicola Carraro a quello che Maria ha avuto con Maurizio: “Maria con Maurizio aveva lo stesso rapporto protettivo che ho io con mio marito. 'Smetti di fumare, di mangiare questo…'. Al di là del lavoro, che è tanto per noi e ci impegna parecchio, il centro della nostra vita è accudire i nostri mariti. Parte della nostra giornata è dedicata a loro. Quando Maurizio veniva da me, Maria mi chiamava e mi diceva 'mettilo seduto e fagli bere acqua'. Per dire che quando imposti la vita col tuo compagno in questo modo e lui viene a mancare il vuoto è enorme”.