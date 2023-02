Costanzo, scoppia la bufera davanti alla bara: il gesto che indigna tutti

26 febbraio 2023 a

Sconcerto per quanto successo alla camera ardente di Maurizio Costanzo. Qualcuno, come si vede in alcune foto sui social, ha chiesto un selfie alla vedova Maria De Filippi. Proprio a pochi metri dalla bara del giornalista. Dunque, invece di raccogliersi nel dolore e riservare un pensiero al compianto conduttore, ecco che c'è chi ha pensato solo a uno scatto con la conduttrice di Mediaset. Richieste che hanno indignato tutti sui social, scatenando una valanga di critiche.

La De Filippi ha concesso queste foto ai fan, probabilmente per evitare situazioni spiacevoli. Due i casi ravvisati: in un caso a chiedere la foto è stato un uomo, in un altro una donna. La questione sta già facendo parecchio discutere. In molti sui social hanno ritenuto “vergognosa” la vicenda e hanno sottolineato come in un momento così doloroso sarebbe stato meglio evitare un simile atteggiamento. Proprio per rispetto non solo di Costanzo, ma anche della De Filippi e del suo dolore in quel momento.

La conduttrice, comunque, ha stretto la mano a tutti i visitatori, ringraziandoli per aver omaggiato il defunto marito. Peccato solo per la poca sensibilità di chi ha avuto il coraggio di chiederle un selfie in un momento così delicato.