Che tempo che fa, "basta!": il disastro di Gianni Morandi in studio

Roberto Tortora 27 febbraio 2023 a

a

a

Basta con quel cellulare! Quante volte abbiamo fatto questo rimprovero a chi, in situazioni di convivialità, presta più attenzione al piccolo schermo dello smartphone che alle persone che gli stanno intorno? Quante volte questo rimprovero lo abbiamo ricevuto, soprattutto noi che facciamo informazione e che sentiamo quel bisogno quasi fisico di essere sempre connessi con il flusso delle notizie? Tante e stavolta, però, a cadere nella brutta figura è stato nientemeno che Gianni Morandi. Il cantante è stato ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa in cui non è mancato, come praticamente accaduto in qualsiasi altra trasmissione televisiva, un accorato ricordo di Maurizio Costanzo, recentemente scomparso.

Elodie a Che tempo che fa vestita così: da urlo, lo studio si ferma | Guarda



Dopodiché, però, è toccato a Morandi esibirsi insieme al più giovane Sangiovanni, con il quale ha proposto una rielaborazione del suo successo del 1966 Fatti Mandare Dalla Mamma, peraltro già cantata al Festival di Sanremo. E lì la malsana idea di replicare la gag messa in mostra proprio all’Ariston durante l’ultima edizione della kermesse canora, in cui si è sfidato con Amadeus a colpi di follower su Instagram attraverso video e dirette nelle varie serate sanremesi. Infatti Morandi ha cominciato a fare scatti e video proprio mentre si esibiva e, dato il dinamismo della performance, inevitabilmente il cellulare gli è caduto dalla mano nell’attimo in cui voleva scattare un selfie con il cantante di Amici. Come se fosse nel salotto di casa, Morandi ha raccolto lo smartphone da terra e ha continuato a cantare.

"Monologo copiato", lo scandalo travolge Luciana Littizzetto | Guarda

Un episodio da “boomer”, come si è soliti etichettare coloro i quali sono nati nell’immediato dopoguerra e hanno vissuto la giovinezza negli anni del boom economico e che mal si destreggiano con le novità della tecnologia. C’è chi ha sorriso e chi, però, ha storto il naso. Le critiche maggiori sono arrivate da Twitter, piattaforma non a caso prediletta da utenti più adulti rispetto a Instagram e TikTok. Per i fan, infatti, Morandi starebbe esagerando con l’uso dei social in diretta televisiva, perché i quasi 2 milioni di followers del suo profilo non giustificano gaffes del genere, vista la caratura della sua carriera. Molto più gradite, invece, sono le sue stories e i post quotidiani di vita con la moglie Anna. Insomma Gianni, almeno quando vai in tv, lascia il telefono in camerino!